VIDEO / Onana, due errori e Galatasaray-United finisce 3 a 3. Tifosi infuriati

E l'errore ha suscitato un moto dei tifosi dello United, particolarmente critici nei suoi confronti sui social. "Onana, non posso parlare altrimenti Elon Musk disattiva il mio profilo Twitter", ha scritto un tifoso. "Ten Hag ha costretto la leggenda dello United, De Gea, ad andare via e ha convinto il Manchester a prendere Onana. Il suo potere decisionale è stato cestinato", ha sottolineato un altro. "L'allenatore e Onana devono essere mandati via presto", hanno evidenziato ancora i tifosi. "Non volevo Onana perché all'Inter giocava con una difesa a cinque e non doveva fare molto. Giudichiamo i giocatori in base agli highlights e ad una o due partite e poi pensiamo che siano bravi", ha detto un altro. "Pazzesco che l'Inter abbia venduto il suo portiere a 50 mln e ne abbia preso uno più bravo a 6", ha concluso un altro tifoso. Insomma, serataccia per il numero 1 del Manchester.