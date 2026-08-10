VIDEO / Marotta: "FIGC? Malagò autorevole e competente, era necessario uno così. La Serie A..."

Dalle colonne de Il Giornale, Franco Ordine ricostruisce la rottura definitiva tra Paolo Maldini e Giovanni Malagò. Il giornalista svela alcuni retroscena della vicenda. "C’è anche una bugia bianca raccontata da Malagò: a più riprese ha sempre ripetuto «non ho mai contattato nessuno prima del 22 giugno» e invece Maldini ha raccontato di aver ricevuto la prima telefonata «a Pasqua». Sul conto dei sondaggi fatti per il ct azzurro, prima ancora di proporre Pirlo, oltre alla telefonata di cortesia con Ancelotti, c’è stata la spedizione a Barcellona per convincere Guardiola il quale si sarebbe mostrato tentato smontando la favola della richiesta di uno stipendio da 20 milioni («ci ha detto: datemi un euro meno del precedente ct») cominciando addirittura «a compilare anche la formazione» per poi arrendersi «alla stanchezza dopo 10 anni di calcio inglese».

"Altro dettaglio: il no alle candidature di De Rossi e Grosso è arrivato da Malagò per motivi elettorali, cioè evitare un contenzioso con 2 club di A che lo avevano sostenuto nella corsa alla presidenza Figc. Ma gli interessati hanno mai saputo del gradimento di Maldini e Leonardo?".