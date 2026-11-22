Intervistato da Derbyderbyderby, Pierluigi Orlandini ha parlato di Atalanta-Inter. Doppio ex della sfida, Orlandini ha analizzato anche le difficoltà che la squadra bergamasca ha incontrato in questo inizio di stagione. "Non so se mi aspettassi tutte queste difficoltà, perché l'Atalanta ha un organico importante e giocatori di qualità. Probabilmente ha inciso anche il cambiamento di sistema di gioco, dopo tanti anni con un'impostazione diversa. A questo si aggiungono gli infortuni, che hanno privato la squadra di alcuni elementi importanti. Non credo siano giustificazioni, anche se quando le cose vanno male si tende spesso a cercare degli alibi. L'Atalanta, infatti, sta rendendo poco e solo a tratti è riuscita a mostrare la bella versione degli anni passati. Ha incontrato difficoltà anche con il 4-3-3 e ha provato soluzioni diverse, come il 4-2-3-1".

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“Io sono sempre stato tifoso dell'Atalanta. Sono bergamasco, sono cresciuto nel settore giovanile dell'Atalanta e ho esordito in Serie A con questa squadra, davanti al mio pubblico. Quindi, diciamo che per me l'emozione più grande è legata alla Dea. Le altre squadre che hanno fatto parte del mio percorso, chiaramente, mi hanno regalato tutte qualcosa e le ricordo volentieri. Però è evidente che la squadra del cuore è quella di Bergamo, che è sempre quella capace di suscitarmi più emozioni di tutte le altre”.

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La squadra di Chivu ha mostrato alcune difficoltà, soprattutto nell'approccio alle gare, ritrovandosi spesso a dover rimontare. Da cosa può dipendere questo problema?

”.

(derbyderbyderby.it)