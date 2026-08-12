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Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Massimo Orlando ha parlato della prossima lotta scudetto. Alla domanda su chi vede davanti tra Inter e Napoli, l'ex giocatore ha risposto così: "Il Napoli ha un mercato fermo ma una squadra già competitiva. C'è Lukaku che dovrebbe partire, e poi vedremo Allegri cosa farà, perché negli ultimi anni ha fatto un gioco molto difensivo".

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"Qui è costretto a giocare con squadra e modulo diverso, si dovrà adattare a un altro tipo di gioco. L'Inter ha una squadra che ha ancora fame, voglia, e compra sempre un paio di giocatori funzionali. E' tornato un Lautaro voglioso, stessa cosa Calhanoglu, li vedo ancora un passo avanti rispetto alle altre".

(TMW Radio)