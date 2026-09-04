Massimo Orlando, ex calciatore, ha parlato ai microfoni di TMW Radio anche di Allegri in vista della partita contro l'Inter:

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"E' la partita della settimana, se Allegri perde, è nella c....a. Il popolo napoletano è contro, lo si vede dai social e dai giornali, non piace il gioco di Allegri. Se dopo tre giornate va a -6 dalla prima, vai a spiegarlo ai tifosi. E anche allo stesso ADL, che ha investito tanto su questo allenatore".

Boban dice che la Juve è l'anti-Inter:

"Può diventarlo, perché l'allenatore è bravissimo, la squadra è quadrata, sono molto forti in difesa, manca qualcosa a centrocampo, lo ripeto. Douglas Luiz sta diventando uno molto importante. Quando rientrerà anche Yildiz, può essere l'anti-Inter. Però fa fatica a fare gol".

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Roma ha un centrocampo da Scudetto?

"Sì. Ci sono centrocampi più forti sulla carta, ma quelli della Roma sono funzionali al gioco di Gasperini. La Roma gioca alta, come recupera palla, non ci vuole il fenomeno per forza quando fai giocare la squadra in quel modo".