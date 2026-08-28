Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Massimo Orlando, ex calciatore, ha parlato così dei temi caldi del momento:

Scegli Fcinter1908.it come tuo sito preferito su Google: clicca qui "I dubbi sono su Allegri. Certo, questo Napoli è la rosa più forte che ha allenato negli ultimi anni, ma non so se sia il migliore allenatore per le caratteristiche dei giocatori che ha a disposizione. Se non dovesse passare in Champions League di certo sarebbe un fallimento".

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Nutri fiducia per il Milan di Amorim?

"Sinceramente no. Lo vedo troppo sbilanciato e infatti penso che a Chukwueze non si possa chiedere di fare tutta la fascia. Il gioco davanti è anche piacevole per carità, ma vedo una squadra che a livello difensivo rischia di incassare troppi gol".

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Chiellini ha detto che la Juventus è migliorata rispetto allo scorso anno. Ha ragione?

"Spalletti deve dare un cambio di passo e le parole di Domenica lo mostrano molto nervoso. Sa che non può sbagliare. Il problema dei bianconeri è il centrocampo comunque e se Kessié dovesse tornare nella forma che aveva all'Atalanta potrebbe fare la differenza. Ai bianconeri serviva un giocatore del genere".