Scegli Fcinter1908.it come tuo sito preferito su Google: clicca qui

Intervenuto ai microfoni di Sport Mediaset, Graziano Cesari, ex arbitro e moviolista, ha commentato le parole di Roberto Rosetti in merito al nuovo corso degli arbitri:

Getty

"Finalmente Roberto Rosetti, il capo degli arbitri UEFA, non le manda a dire, non si tira indietro. Gli arbitri, per essere tali, devono essere coraggiosi, precisi, carismatici e con forte personalità: in una sola parola, decisionisti.

Getty Images

Noi tutti lo speriamo: vedere sul terreno di gioco un direttore di gara che si tocca l'auricolare, che aspetta suggerimenti e che non sa che pesci pigliare è di una tristezza infinità e profonda. Quindi, out gli attendisti, in i decisionisti. Naturalmente, la scelta di nominare Orsato come capo degli arbitri italiani di Serie A e B va proprio in quella direzione"