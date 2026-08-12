"Finalmente Roberto Rosetti, il capo degli arbitri UEFA, non le manda a dire, non si tira indietro", dice Graziano Cesari
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Intervenuto ai microfoni di Sport Mediaset, Graziano Cesari, ex arbitro e moviolista, ha commentato le parole di Roberto Rosetti in merito al nuovo corso degli arbitri:
"Finalmente Roberto Rosetti, il capo degli arbitri UEFA, non le manda a dire, non si tira indietro. Gli arbitri, per essere tali, devono essere coraggiosi, precisi, carismatici e con forte personalità: in una sola parola, decisionisti.
Noi tutti lo speriamo: vedere sul terreno di gioco un direttore di gara che si tocca l'auricolare, che aspetta suggerimenti e che non sa che pesci pigliare è di una tristezza infinità e profonda. Quindi, out gli attendisti, in i decisionisti. Naturalmente, la scelta di nominare Orsato come capo degli arbitri italiani di Serie A e B va proprio in quella direzione"
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