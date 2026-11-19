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A margine della consegna della panchina d'Oro, Cristian Chivu ha rilasciato alcune dichiarazioni. Una in particolare è stata sottolineata da più parti: "Io non temo nessuno perché non fa parte della mia mentalità. Abbiamo un solo compito: dobbiamo guardare a noi stessi, essere competitivi partita per partita essendo consapevoli che nessuno ti regala nulla, né in Serie A, né in Europa, né in Coppa né in Supercoppa".

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Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Paolo Pacchioni ha commentato così le dichiarazioni del tecnico nerazzurro: "Non è presuntuoso, è che devono sicuramente meritarsi loro sul campo lo Scudetto. La Roma sicuramente è l'avversaria principale, credo che l'Inter debba guardare con attenzione la Roma e temere se stessa. Non deve avere l'approccio visto ad inizio stagione, dove si ritiene di essere destinata a vincere per diritto acquisito. Altrimenti perdi come nel derby. Se gioca come col Como, torna ad essere la vera favorita".