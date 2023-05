Padovan: “Marotta e le parole sul futuro di Inzaghi: viene da chiedersi perché…”

“E allora viene da chiedersi perché, se Inzaghi ha un contratto che lo tutela fino al giugno del 2024, Marotta non sia stato più perentorio. A mio giudizio, all’indomani di una semifinale di andata che ha avvicinato l’Inter alla finale di Champions League, l’unica risposta possibile sarebbe stata: Inzaghi resta anche l’anno prossimo perché ha fatto bene e ha un altro anno di contratto con l’Inter. A quelli che meno di due mesi fa ancora ne chiedevano la testa, ricordo che l’Inter, oltre ad essere la squadra più in forma della Serie A in questo finale, è quarta in campionato, ha vinto la Supercoppa italiana, è in finale di Coppa Italia. Istanbul sarebbe l’ultimo atto di una stagione ricca e positiva.

Lo so, molti tifosi interisti rimproverano a Simone lo scudetto perso l’anno scorso e la mancata competitività di quest’anno in campionato, ma quanto valgono tre derby vinti e la possibilità concreta di sfidare City o Real Madrid con gli occhi del mondo puntati addosso? No, per me esiste una sola strada da battere: ringraziare Inzaghi e invitare, chi lo ha giudicato inadeguato per l’Inter, a chiedergli scusa. A prescindere, naturalmente, dal derby di ritorno e da come andranno le due finali", si legge.