In studio a Sky Sport, il noto giornalista Giancarlo Padovan ha parlato così del successo dell’Inter contro il Salisburgo. “Mi aspettavo l’Inter prima in Champions visti gli avversari nel girone. Ma la squadra di Simone Inzaghi ha anche il primato in campionato e non è facile essere primi in due competizioni. Sanchez ieri ha fatto gol e questo è importante, cresce la consapevolezza da parte di tutti. Frattesi per me era già una certezza”.