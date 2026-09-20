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Presente negli studi di Sky Sport 24, Michele Padovano ha commentato il pareggio tra Roma-Inter. In particolare l'ex giocatore ha sottolineato la grande prova di Lautaro Martinez autore di una doppietta.

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"In un calcio dove i giocatori stanno massimo due anni, vedere un giocatore come Lautaro che vuole affermarsi all'Inter e determina in questi termini perché è migliorato tanto. È un leader strepitoso, determina anche nelle partite importanti. È un attaccante completo, con il suo atteggiamento trascina i compagni. È un giocatore completo, meno male che ce lo abbiamo nel nostro campionato perché è proprio bello da vedere".

(Sky Sport)