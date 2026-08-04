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Intervistato da NewsSuperscommesse, Massimo Paganin ha parlato del mercato dell'Inter. L'ex giocatore ha elogiato il club nerazzurro per aver preso a zero John Stones. "L’Inter ha fatto un grande colpo di mercato. Stones ha 32 anni e l’esperienza necessaria per affrontare un campionato come il nostro".

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"Possiede qualità ed equilibrio per fare bene, nonostante la difficoltà del nostro calcio, e l’intelligenza per supportare la mentalità vincente dello spogliatoio nerazzurro, dopo che si è vissuto una grande stagione. Si tratta di un grande calciatore e di un grande uomo, molto duttile, tanto che può agire anche da centrocampista".

(news.superscommesse.it)