Palladino: “Complimenti all’Inter. Occasioni clamorose sull’1-0, gol presi su nostri errori”

Da dove deve ripartire il Monza? Ha un pensiero per Mazzone, suo ex allenatore a Livorno?

"Dobbiamo prendere sempre il lato positivo dalle sconfitte, dalle sconfitte si cresce, non sono queste le partite che dobbiamo vincer, abbiamo avuto delle risposte. Il Monza c'è, ha idee, gioca. Dobbiamo lavorare sui difetti, ripartiamo da questi . Mazzone? Ho avuto il piacere di essere allenato da lui a Livorno, faccio le condoglianze a tutta la famiglia, gli volevo bene".

Il secondo anno è sempre più difficile: c'è il rischio di un calo di umiltà?

"Questa squadra è umile, oggi ha dato tutto, non toccatemi i giocatori sull'umiltà. Quando saremo presuntuosi sarò il primo a dirlo. servirà lo spirito dello scorso anno, senza rimanere ancorati. Dobbiamo guardare la prima giornata senza fre drammo. Sarà un campionato più difficile, le squadre non ti affronteranno come l'anno scorso, affrontavano una neo promossa. Siamo consapevoli tutti, dobbiamo solo continuare a crescere, ma non parliamo di umiltà".

Da quale reparto si aspettava di più? Che effetto le ha fatto trovare Carlos Augusto da avversario?

"La squadra ha fatto una buona partita, nessun reparto mi ha deluso. Se vogliamo trovare dei difetti, nel primo tempo siamo stati poco incisivi davanti. nella fase difensiva abbiamo fatto due errori di concetto, che di solito non facciamo. Bisogna lavorare tanto. Carlos? Gli voglio bene, sono felice che sia in una grnade squadra. Se lui è felice io sono felice".

Come sta Colpani? Come giudica la prova di Caprari?

"Non so cosa abbia avuto, credo una botta sul ginocchio o sull'anca, ma non riusciva a continuare. credo non sia nulla di grave, vedremo domani. Caprari ha fatto una buona partita, sta crescendo, ci aspettiamo tanto da lui, i nostri trequartisti devono aumentare il numero di gol e assist. Ha fatto una buona partita".

Se vuoi approfondire tutte le tematiche sul mondo Inter e non perderti nessun aggiornamento sulla tua squadra del cuore, rimani collegato con fcinter1908 e scopri tutte le news di giornata sulle prossime sfide dei nerazzurri in campionato e in europa.