GUARRO e PACE Ep14: Spence, Jones, Luis Henrique, Fofana, Frattesi: esplode il mercato Inter!

Scegli Fcinter1908.it come tuo sito preferito su Google: clicca qui

Sono ore decisive per il passaggio di Davide Frattesi alla Lazio. L'Inter è al lavoro coi biancocelesti per definire la cessione del centrocampista in prestito oneroso a 1 milione con obbligo di riscatto legato alle presenze e al piazzamento della squadra di Gattuso.

Getty Images

Inoltre l'Inter manterrà il 50% sulla plusvalenza della futura rivendita del centrocampista più 3/4 milioni di bonus. Ma Tancredi Palmeri non è d'accordo con le cifre dell'affare. CONTINUA A LEGGERE