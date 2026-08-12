L'Inter è al lavoro coi biancocelesti per definire la cessione del centrocampista in prestito oneroso a 1 milione con obbligo di riscatto
GUARRO e PACE Ep14: Spence, Jones, Luis Henrique, Fofana, Frattesi: esplode il mercato Inter!
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Sono ore decisive per il passaggio di Davide Frattesi alla Lazio. L'Inter è al lavoro coi biancocelesti per definire la cessione del centrocampista in prestito oneroso a 1 milione con obbligo di riscatto legato alle presenze e al piazzamento della squadra di Gattuso.
Inoltre l'Inter manterrà il 50% sulla plusvalenza della futura rivendita del centrocampista più 3/4 milioni di bonus. Ma Tancredi Palmeri non è d'accordo con le cifre dell'affare. CONTINUA A LEGGERE
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