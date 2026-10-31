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Nel suo editoriale per Sportitalia, Tancredi Palmeri ha parlato del derby di questa sera tra Milan e Inter. Ecco le sue considerazioni, soprattutto su come si avvicina alla partita la squadra di Chivu:

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L’Inter arriva consapevole della sua forza di prima in classifica con il miglior attacco, che ha una forza d’animo senza pari capace di ribaltare sistematicamente le sorti. Ma che per farlo ha speso tante energie psicofisiche, che è sulle gambe per lo sforzo di questo ultimo mese e con i ricambi al minimo per i 5 infortuni.

Il Milan arriva ripiegato su sé stesso dalla propria inaffidabilità, dopo avere messo insieme un mese di prestazioni non brillanti ma regolari, ora però messe in discussione dal rovescio contro il Bologna. Però ha l’entusiasmo dell’esordiente Amorim, e visto che nel derby la variante psicologica è tutto, dunque è un aspetto da non sottovalutare.

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"Tanto più che nonostante gli schiaffoni con Benfica, Bournemouth e Bologna (le squadre con la B sono finite), la bufera è durata solo mezza serata, a testimonianza di come sul Milan ci siano meno aspettative e anche meno pressioni. L’incognita tattica maggiore per Chivu è non esporsi: la squadra è sulle gambe e non può sostenere il gioco dispendioso fatto sino a tre settimane fa, il 3-5-2 potrebbe necessitare un baricentro più basso e una manovra di reattività verticale piuttosto che di costruzione orizzontale".

(Fonte: Sportitalia)