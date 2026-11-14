Scegli Fcinter1908.it come tuo sito preferito su Google: clicca qui

Nel suo editoriale per Sportitalia, Tancredi Palmeri è tornato sulla vittoria dell'Italia contro la Francia in Nations League:

Getty Images

"Mancini ha gettato le basi per il futuro guardando a cosa potesse essere ripescato nella nostra tradizione: consolidare la nostra difesa di squadra è essenziale perché nelle marcature singole paghiamo il mismatch contro la qualità altrui, e solo con il sacrificio della corsa proletaria, e della protezione degli spazi quando non abbiamo la palla, possiamo sperare di continuare a crescere".

Getty Images

"E’ davvero ammirevole che Mancini abbia scelto questa via con umiltà, e abbia convinto i suoi a seguirlo".

(Fonte: Sportitalia)