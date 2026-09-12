Nel suo editoriale per Sport Italia, Tancredi Palmeri ha parlato del momento positivo che sta attraversando il Como. Il giornalista si chiede se la squadra di Fabregas sia da scudetto.

"La domanda lubranesca nasce spontanea: e se il Como fosse da scudetto? Piantatela di fare i saputelloni che dopo il 4-1 al Lipsia sdottorano “ma certo è ovvio come fai a metterlo in dubbio, il Como è sicuramente da scudetto”. Fino a prova contraria a inizio campionato nessuna l’ha data favorita allo scudetto; nessuno l’ha data contendente al posto di una tra Napoli, Juventus e Milan; tanto i bookmaker quanto gli addetti ai lavori, quanto i tifosi la posizionavano in un posto variabilmente tra il quarto e il settimo. Ma dopo quanto visto a Napoli e confermato contro il Lipsia, il dubbio bisogna porselo".

Getty

"Eppure, bisogna essere altrettanto chiari: non è assolutamente scontato che un debuttante, per quanto favorito, poi sia all’altezza. La disinvoltura con cui Fabregas ha fatto fare ai suoi quello che hanno sempre fatto non può essere casuale. Di fatto, al Como nulla è precluso. Ha un calendario terribile in Champions che dovrebbe spedirla ai playoff – anche se, pure qui, tutto è possibile – ma in verità Como-Parma di venerdì è davvero la più importante, come sembrava dire Fabregas con alterigia nel post di Champions. Proprio perché la gestione psicologica del doppio impegno è il vero dubbio".

Getty Images

"Per riuscire comunque a scalare posizioni serve anche l’aiuto degli altri, e qualcuno si sta mettendo di buzzo buono. Perché se l’Inter appare la più forte, se la Roma è sempre più affidabile, poi ci sono incredibilmente Napoli, Juventus e Milan che fanno storcere il naso. Perché Allegri ha fatto cose buone con l’Inter e sicure con l’Arsenal, ma ti lascia sempre quell’idea di chi vuole sopravvivere, non di chi vuole vivere e vincere. Perché il povero Spalletti ha perso un terzo dei titolari in un weekend, e non è che già la Juventus avesse chissà che certezze. Perché Amorim sta costruendo, però il percorso sembra ancora lungo e faticoso, e non si vedono giocatori che possano fare accorciare la strada. Ogni Leicester ha sicuramente bisogno delle favorite che inciampino. Ma con il Como di Fabregas siamo in un piano più concreto del sogno".

(Sport Italia)