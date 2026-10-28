Le parole dell'ex giocatore sul momento del Milan e sulla lotta scudetto
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Intervenuto ai microfoni di Tuttomercatoweb.com, Giuseppe Pancaro ha parlato del momento che sta attraversando il Milan e ha detto la sua sulla lotta scudetto. "Nel Milan mi convince sicuramente l'organico. Una squadra forte, che può competere per un posto in Champions, per i primi posti".
E cosa invece non la convince ancora?"Non mi convince il fatto che dopo 4 mesi di lavoro non si veda ancora un Milan con un'identità precisa. È una squadra secondo me ancora alla ricerca di un modo proprio di tenere il campo, di giocare. Un'identità che ancora al momento non è chiara".
L'Inter sta scherzando con il fuoco, con tutti quei gol subiti? Oppure è troppo più forte per preoccuparsi nella lotta scudetto?"L'Inter rimane sicuramente la squadra più forte, la stra-favorita per vincere lo scudetto. Però deve trovare un rimedio a tutti questi gol che subisce, al fatto che va sempre sotto. Alla lunga può essere un problema. Quest'anno la Roma, lì dietro, è una squadra molto pericolosa. Una squadra che se rimane agganciata fino alla fine può lottare per lo scudetto. Nella speranza che la Lazio possa ripetere la favola del Leicester di Ranieri".
(Tuttomercatoweb.com)
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