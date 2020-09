Esame Suarez, Paratici: “Abbiamo agito nella totale trasparenza e nel rispetto delle regole”

Continua a far discutere l’esame sostenuto da Luis Suarez a Perugia. A pochi minuti dal fischio d’inizio di Roma-Juventus, Fabio Paratici ha commentato l’episodio ai microfoni di Sky Sport: “Non abbiamo commesso nessuna leggerezza. Si è verificata l’opportunità che Suarez si liberasse dal Barcellona e noi abbiamo fatto le verifiche necessarie, abbiamo agito nella totale trasparenza e nel pieno rispetto delle regole, siamo serenissimi. Chi c’è dietro questa storia? Io non sono né un magistrato e né un poliziotto, non conosco nemmeno bene questo tipo di situazioni e non mi sono fatto nessuna idea“.

(Sky Sport)