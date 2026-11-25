Scegli Fcinter1908.it come tuo sito preferito su Google: clicca qui

Durante la puntata di Elastici, il giornalista Giuseppe Pastore ha parlato dell'apporto dato finora dai tre inglesi arrivati in estate

“Gli inglesi? Tutti e tre hanno avuto infortuni, anche lunghi, anche seri. Spence l'abbiamo visto a ottobre. Stones ancora non l'abbiamo rivisto. Jones è stato fuori un mese. Sono giocatori che, dopo il classico ambientamento in un contesto difficilissimo tatticamente come l'Inter, perché è una squadra che non ti mette a proprio agio, entreranno nei meccanismi dell'Inter attuale, che sono quelli di cinque anni. È molto difficile, soprattutto se vieni da un calcio molto diverso. Quindi sono acquisti che nel lungo periodo sono certo faranno meglio di così. Però l'adattamento sarà più lungo e complicato rispetto ad altre squadre di alto livello, in cui potrebbero essere stati acquisti mirati.

L'Inter ha scelto tre giocatori che aggiungono motore, esperienza, velocità, però vanno inseriti in un contesto tattico che da cinque anni prevede delle parti, come quei musical a Broadway alla quinta stagione. Puoi entrare a sostituire la prima donna, non è mica facile. Cioè, devi essere proprio super, super allenato.

Sembrava finita sul 4-2 la partita, ha fatto i cambi del 4-2 e sono rivelatori. Entra Stankovic, c'è Mkhitaryan che un minuto prima ha messo in porta Thuram. Sì, dici: al 93% è vinta. Poi c'è quell'1% che va ad aprire".