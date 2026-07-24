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Del mercato dell'Inter e del ritardo nell'inserire nuovi elementi in casa nerazzurra ha parlato il giornalista Giuseppe Pastore durante Cronache Mondiali:

"Preoccupato dal mercato dell'Inter? No, nella misura in cui sono fermi anche gli altri, è un discorso generale, anzi l'Inter ha il vantaggio di avere comunque una rosa che ha vinto uno scudetto e quindi sistemerà. Marotta lo ha detto il giorno della presentazione: Guardate che per un Akanji, che arriva il 30 agosto, anche quest'anno magari... guardate che anche noi aspettiamo, come tutti, i saldi. Ho letto un'intervista a Barella sulla Gazzetta. L'Inter ci ha abituato in questi anni a dichiarare un obiettivo. E, caso vuole che sia sempre quella la direzione nelle stagioni. Barella ha detto, questa volta proviamo a fare più strada in Champions, non a vincerla magari, ma... ".