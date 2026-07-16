Il dibattito sul mercato dell'Inter per il ruolo dell'esterno destro durante il podcast Cronache Mondiali

Andrea Della Sala
Guarro e Pace episodio 10

GUARRO e PACE Ep10: Inter, e ora? Perisic, Spence, Singo, Read e il futuro di Pavard

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Durante Cronache Mondiali, i giornalisti Riccardo Trevisani e Giuseppe Pastore parlano della questione esterno destro per l'Inter:

Dei nomi usciti per fare il quinto dell'Inter Palestra era il migliore?

Pastore: "Al momento sì".

Trevisani: Per me sì

Tra quelli usciti adesso Spence è il migliore?

Trevisani: "Per me sì"

Pastore: "Per me no".

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Spence è un giocatore del livello di Dumfries?

Pastore: "Per me no".

Trevisani: "Del livello no, ma del genere sì".

Azzardo Inter rimanere così e puntare su Luis Henrique e Diouf?

Trevisani: "Sarebbe un azzardo".

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Pastore: "Sì, certo".

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