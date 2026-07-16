Il dibattito sul mercato dell'Inter per il ruolo dell'esterno destro durante il podcast Cronache Mondiali
GUARRO e PACE Ep10: Inter, e ora? Perisic, Spence, Singo, Read e il futuro di Pavard
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Durante Cronache Mondiali, i giornalisti Riccardo Trevisani e Giuseppe Pastore parlano della questione esterno destro per l'Inter:
Dei nomi usciti per fare il quinto dell'Inter Palestra era il migliore?
Pastore: "Al momento sì".
Trevisani: Per me sì
Tra quelli usciti adesso Spence è il migliore?
Trevisani: "Per me sì"
Pastore: "Per me no".
Spence è un giocatore del livello di Dumfries?
Pastore: "Per me no".
Trevisani: "Del livello no, ma del genere sì".
Azzardo Inter rimanere così e puntare su Luis Henrique e Diouf?
Trevisani: "Sarebbe un azzardo".
Pastore: "Sì, certo".
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