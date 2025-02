"Tempesta perfetta per gli arbitri. Va allargato il protocollo Var sulle secondo ammonizioni, vanno riviste.Servono finezze da parte degli arbitri Pairetto avrebbe potuto espellere direttamente Tomori, vedendo che poteva essere fuorigioco e poi andare a rivederlo. Ma siccome è Pairetto... Troppi casi identici trattati in modo diverso, abbiamo visto dare un rigore stasera alla Fiorentina per compensazione. Meno grave di quello di Gatti. Manca oggettività, si vedono rigori assurdi come quello di Juve-Cagliari. È colpa anche di Rocchi che li dirige e li designa. Ci sono arbitri che continuano a sbagliare ripetutamente, senza andare sul solito Pairetto che sembra di sparare sulla croce rossa. Feliciani 6 partite su 9 le sbaglia, clamoroso Genoa-Inter dove sbaglia tutto. Inter-Empoli, fallo su Lautaro rigore non dato. Se poi sentiamo le cose che dicono: intensità, il Var che non richiama Abisso, Torino-Genoa... si perde qualsiasi forma di fiducia, non ci fidiamo più degli arbitri. La cosa peggiore da dire e da pensare è tornare indietro senza Var, serve più tecnologia lo dice anche il gol dell'Inter con la Fiorentina. Più Var e meno soggettività, arbitri non sono all'altezza. C'è una crisi esistenziale degli assistenti, ruolo depotenziato dal Var".