Ancora una buona prestazione per Benjamin Pavard, che nell'amichevole tra Inter e Real Betis non sfigura e mette un altro tassello

Marco Macca
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Ancora una buona prestazione per Benjamin Pavard, che nell'amichevole tra Inter e Real Betis non sfigura e mette un altro tassello per la 'riconquista dell'Inter', come la definisce la Gazzetta dello Sport.

Pavard
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Scrive la rosea:

Pavard

"Il processo di riconquista nerazzurra è ormai a buon punto. Nel dossier per convincere allenatore e dirigenti adesso aggiunge pure l'assist per Stones".

(Fonte: La Gazzetta dello Sport)

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