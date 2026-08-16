Ancora una buona prestazione per Benjamin Pavard, che nell'amichevole tra Inter e Real Betis non sfigura e mette un altro tassello
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Ancora una buona prestazione per Benjamin Pavard, che nell'amichevole tra Inter e Real Betis non sfigura e mette un altro tassello per la 'riconquista dell'Inter', come la definisce la Gazzetta dello Sport.
Scrive la rosea:
"Il processo di riconquista nerazzurra è ormai a buon punto. Nel dossier per convincere allenatore e dirigenti adesso aggiunge pure l'assist per Stones".
(Fonte: La Gazzetta dello Sport)
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