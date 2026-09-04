Nell'ultima settimana di mercato, all'Inter è stato accostato il nome di Vuk Pavicevic. Si tratta di un centrocampista classe 2008 del Montenegro, proveniente dall'OFK Grbalj.

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I nerazzurri sembravano ad un passo dal chiudere, tanto da aver anticipato altre squadre italiane interessate come Atalanta e Monza. Poi però la società ha scelto di non proseguire e di virare su altri obiettivi, manifestando l'intenzione di non partecipare ad aste per il giovane classe 2008.

Pavicevic è rimasto all'OFK Grbalj per qualche giorno, prima di diventare quest'oggi un nuovo giocatore dell'Estrela Amadora, club che milita nella massima serie portoghese. "Pavicevic è tricolor", l'annuncio sui social del club lusitano.