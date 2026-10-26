Con Lautaro in infermeria, è toccato a Marcus Thuram caricarsi sulle spalle il peso dell'attacco nerazzurro e fin qui il francese lo ha fatto alla grande. Prima a Bologna avviando la rimonta e la stessa cosa è accaduto con la Fiorentina. Nelle ultime due gare di campionato l'attaccante a tratti è diventato incontenibile trascinando i compagni e prendendosi i complimenti proprio dal suo capitano. "Ha imboccato la strada giusta per tornare protagonista. Con l’Inter innanzitutto, prendendosi un ruolo da mattatore, e di conseguenza anche con la Francia, da conquistare nella versione di Zizou", sottolinea la Gazzetta dello Sport.

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"Una pazza Inter per un pazzo Thuram che, dopo un Mondiale da gregario per l’ultimo giro di Deschamps come c.t., è stato però escluso dalla prima tornata di Zidane che gli ha preferito Esteban Lepaul del Rennes. Uno schiaffo benefico per Thuram che sembra sempre più determinato a riprendersi un posto tra i Bleus. Zidane osserva e prende nota. E non ritiene escluso nessuno a priori, come ha fatto sapere al termine del precedente raduno, pur dicendosi molto soddisfatto del rendimento e dello spirito del primo gruppo convocato".

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"Tra questi anche Lepaul, capocannoniere della passata Ligue 1, che però non si è particolarmente distinto, e in più è stato frenato da un infortunio alla caviglia che gli ha fatto saltare anche il confronto con la Juventus, in Europa League. Mentre Thuram si è preso la scena facendo parlare di nuovo di sé anche in patria. L’Equipe oggi gli ha riservato l’intero articolo destinato al campionato italiano. Le nuove convocazioni sono previste per il 6 novembre, e il nerazzurro si sta già posizionando per non essere lasciato di nuovo a casa".

(Gazzetta dello Sport)