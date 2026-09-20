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Presente negli studi di Sport Mediaset, Giampaolo Pazzini prova a spiegare gli inizi di partita ad handicap dell'Inter. La squadra di Chivu anche contro la Roma è andata sotto di due gol e ha poi rimontato.

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"Non è più un caso, quest'anno è già la quarta, se consideriamo il girone dell'anno scorso è l'ottava. Io credo che loro sanno di essere forte, quindi questa loro consapevolezza di essere una squadra forte e matura, li porta a far partire un po' più piano, a gestire le forze e i minuti. Ha sempre avuto bisogno di andare sotto di due gol. Sicuramente è un fattore su cui Chivu dovrà lavorare perché non è che tutte le volte dovranno per forza recuperare".