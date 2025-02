Intervenuto sul suo canale Youtube, Alfredo Pedullà non ha usato mezzi termini per giudicare la direzione arbitrale di Chiffi nel derby

Alfredo Pedullà, intervenuto sul suo canale Youtube, ha voluto commentare la rielezione di Gravina come presidente della FIGC. L'esperto di mercato, poi, ha toccato anche il tema arbitrale. Entrando nello specifico, Pedullà non ha potuto esimersi dal giudicare la prova di Chiffi nel derby Milan-Inter di domenica:

"Abbiamo toccato i temi legati al settore arbitrale. Sembra quasi fossi io il boia e come se mi facesse piacere criticare gli arbitri di un sistema tecnicamente morto ed è stato fatto poco per questo. Ci sono situazioni in sospeso che portano arbitri a dirigere partite che per quelle partite non sono all'altezza"