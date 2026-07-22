Negli studi di Sky Sport 24, Carlo Pellegatti, giornalista vicino alle vicende del Milan, ha parlato così della vicinanza di Jerry Cardinale
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Intervenuto negli studi di Sky Sport 24, Carlo Pellegatti, giornalista vicino alle vicende del Milan, ha parlato così della vicinanza di Jerry Cardinale.
"Cardinale domani a Milanello? Non dobbiamo più sorprenderci. Cioè, quando Marotta va ad Appiano non ci fai la notizia: deve diventare una cosa normale. Anche perché Cardinale vuole controllare tutto ed essere il punto di riferimento".
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