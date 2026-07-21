GUARRO e PACE Ep6: I paletti di Oaktree e le 3 mosse che l'Inter non voleva fare

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Intervenuto in diretta su Cronache di Spogliatoio, Carlo Pellegatti, giornalista, ha parlato così del mercato dell'Inter e del modus operandi di Oaktree.

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"All'Inter piacciono giocatori costosi da 35-40 milioni: bisogna vedere Oaktree se è un altro figlio dei 3 da 20 o 2 da 35. Il nostro prima era 3 da 20, non so l'Inter qual è: fa la stessa somma ma cambia.

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L'Inter secondo me deve prendere anche un'alternativa a Calhanoglu: è Stankovic? C'è un bel salto eh", ha detto.