Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Carlo Pellegatti ha parlato di mercato
Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Carlo Pellegatti ha parlato delle possibili mosse sul mercato da parte del Milan. "Succede che una delle più grosse stupidate sentite nel calcio è che Endrick non verrebbe perché il Milan ha il simbolo del diavolo. I giocatori di religione musulmana allora non andranno mai al Southampton perché si chiamano Saints...l'entourage ha già smentito. Io so che il Milan va su Endrick e non su Tresoldi".
"Cardinale spera in Endrick e c'è il risvolto 'gemelli'. Infatti il futuro Ceo della MSE è fratello gemello del Ceo di Roc Nation. E cosa c'entra Endrick? Che Roc Nation è l'agente del brasiliano. Mourinho deve rassegnarsi: se Perez vuole accettare 60 mln per Endrick, deve accettarlo. Se prendi Endrick, può giocare con Goncalo Ramos, e prendi Tresoldi gioca o uno o l'altro. Endrick è ovvio che dica di voler rimanere al Real, perchè chi andrebbe via da lì? Ma dipende anche da Mourinho, perché se non lo fa giocare, giusto che vada via".(TMW Radio)
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