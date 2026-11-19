Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Carlo Pellegatti ha parlato delle possibili mosse sul mercato da parte del Milan. "Succede che una delle più grosse stupidate sentite nel calcio è che Endrick non verrebbe perché il Milan ha il simbolo del diavolo. I giocatori di religione musulmana allora non andranno mai al Southampton perché si chiamano Saints...l'entourage ha già smentito. Io so che il Milan va su Endrick e non su Tresoldi".

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"Cardinale spera in Endrick e c'è il risvolto 'gemelli'. Infatti il futuro Ceo della MSE è fratello gemello del Ceo di Roc Nation. E cosa c'entra Endrick? Che Roc Nation è l'agente del brasiliano. Mourinho deve rassegnarsi: se Perez vuole accettare 60 mln per Endrick, deve accettarlo. Se prendi Endrick, può giocare con Goncalo Ramos, e prendi Tresoldi gioca o uno o l'altro. Endrick è ovvio che dica di voler rimanere al Real, perchè chi andrebbe via da lì? Ma dipende anche da Mourinho, perché se non lo fa giocare, giusto che vada via".(TMW Radio)