Pescara, Zeman torna a dirigere l’allenamento dopo il ricovero

Zdenek Zeman è tornato "in campo". A distanza di otto giorni dalla lieve ischemia transitoria che ne aveva consigliato il ricovero in clinica per qualche giorno, l'allenatore del Pescara questa mattina si è presentato al campo di Silvi per dirigere l'allenamento della squadra in vista della gara di sabato sera all'Adriatico con la Fermana.