L'ex centrocampista dell'Inter è già a quota tre gol in tre partite. Il commento del giornalista sul momento giocatore

Gianni Pampinella
Screenshot 2026-08-14 alle 18.39.54

VIDEO / Inter, Frattesi è arrivato a Roma: l'accoglienza dei tifosi della Lazio

frattesi gol lazio genoa
Getty Images

Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Franco Piantanida ha parlato del grande impatto che Davide Frattesi sta avendo alla Lazio. L'ex centrocampista dell'Inter è già a quota tre gol in tre partita con la maglia della Lazio. "Frattesi ha comunque fatto una finale di Champions e ha vinto due scudetti. Ha giocato poco all'Inter, ma un calciatore può forgiarsi anche stando in panchina in una squadra importante".

Frattesi

Quanto è sorprendente vedere la Lazio in vetta alla classifica?

"La Lazio ad ora è da dieci. Arrivava con un mercato insufficiente, con poco entusiasmo e dopo una sconfitta in Coppa Italia contro il Mantova. Il bello del calcio però è che ora invece splende il sole sulla Lazio. Penso che potrà fare un buon campionato, anche per dar fastidio fino al quinto posto. Questo perché non solo i biancocelesti hanno vinto tre partite, ma anche perché per Milan, Juventus e per le altre sarà difficile insidiare Inter, Napoli, Roma e Como. Nel gruppo dal quinto posto in giù puo succedere di tutto".
Frattesi

(TMW Radio)

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Commenta
Commenti
Tutti
Leggi altri commenti