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Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Franco Piantanida ha parlato del grande impatto che Davide Frattesi sta avendo alla Lazio. L'ex centrocampista dell'Inter è già a quota tre gol in tre partita con la maglia della Lazio. "Frattesi ha comunque fatto una finale di Champions e ha vinto due scudetti. Ha giocato poco all'Inter, ma un calciatore può forgiarsi anche stando in panchina in una squadra importante".

Quanto è sorprendente vedere la Lazio in vetta alla classifica?

"La Lazio ad ora è da dieci. Arrivava con un mercato insufficiente, con poco entusiasmo e dopo una sconfitta in Coppa Italia contro il Mantova. Il bello del calcio però è che ora invece splende il sole sulla Lazio. Penso che potrà fare un buon campionato, anche per dar fastidio fino al quinto posto. Questo perché non solo i biancocelesti hanno vinto tre partite, ma anche perché per Milan, Juventus e per le altre sarà difficile insidiare Inter, Napoli, Roma e Como. Nel gruppo dal quinto posto in giù puo succedere di tutto".

(TMW Radio)