Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, il match analyst Andrea Piervincenzi ha commentato alcune dichiarazioni rilasciate ieri da Crisitan Chivu. A proposito della lotta scudetto, il tecnico dell'Inter ha detto di 'non temere nessuno'.

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"Chivu non teme nessuno, ma deve stare molto attento alla Roma. La squadra di Gasperini può sfilare lo scudetto ai campioni in carica e per vincere l’Inter deve fare seriamente l’Inter. Che l’Inter sia la squadra più forte è ormai risaputo. Un gruppo solido, consapevole dei propri mezzi, dotato di qualità e fisicità che, quando vengono messe in campo, possono travolgere gli avversari, come dimostrato nelle ultime partite prima della sosta. I nerazzurri in attacco sono forti e trovano la via del gol con estrema facilità. Subiscono qualche rete di troppo, ma quando decidono di prendersi la partita diventano difficili da arginare".

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"Un altro punto di forza è la capacità di ribaltare le situazioni, come hanno spesso dimostrato quando si sono trovati in svantaggio. Tutto questo, però, non deve trasformarsi nella presunzione di sentirsi superiori a tutti. Questo campionato nasconde insidie e c'è una squadra che più delle altre merita attenzione: la Roma. È diventata una squadra vera: il gruppo è connesso con il proprio allenatore, gioca un calcio aggressivo, intenso e riconoscibile. In poco tempo Gasp ha ricostruito a Roma una squadra con caratteristiche simili alla sua Atalanta, ma con una qualità tecnica superiore. Inutile girarci intorno: è arrivato il momento di puntare allo scudetto. Ecco perché anche l'ottimo Chivu, fresco vincitore della Panchina d'oro, deve guardarsi dalla Roma e anche un po' temerla".

(TMW Radio)