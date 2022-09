Pinamonti: “Empoli scelta migliore dopo l’Inter, poi a Sassuolo grazie a Dionisi. A breve…”

Andrea Pinamonti, ormai ex attaccante dell'Inter, ha parlato ai microfoni dei canali ufficiali della Serie A ripercorrendo le ultime scelte di carriera. L'anno scorso ad Empoli l'esplosione: "La stagione ad Empoli è stata fondamentale per me. Venivo da un anno in cui non avevo praticamente mai giocato con l'Inter e avevo bisogno di sentirmi importante in un gruppo. Quella scelta è stata la migliore mai fatta, mi ha permesso di mettermi in mostra e mi ha dato una spinta umorale. Ricorderò davvero per tanto tempo la doppietta col Napoli, riguardo ancora quei due gol prima di ogni partita e mi vengono i brividi. Mi danno una carica di cui ho bisogno".