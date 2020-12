Inter, Pinamonti partirà a gennaio: pedina di scambio per un altro attaccante? Le piste

Andrea Pinamonti è destinato a cambiare aria già a gennaio. L’attaccante classe ’99, secondo il Corriere dello Sport, potrebbe essere usato come pedina di scambio: “In attacco invece partirà Pinamonti. Sarà offerto al Parma in uno scambio fino a fine stagione con Gervinho? Il Papu Gomez è stato proposto, ma, se dovrà essere pagato, non è considerato una priorità. Ragionamenti sono stati fatti pure su Lasagna e Zaza, sempre in un eventuale scambio con Pinamonti, ma per il momento non si tratta di piste calde“.