Finisce 1-1 tra Sassuolo e Torino, match valido per la 24° giornata di Serie A: al gol di Pinamonti in avvio, risponde per gli ospiti Zapata. Un punto a testa che sposta poco e nulla in classifica.