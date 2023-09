Pioli: “Scudetto? 4 in lotta ma Juve favorita: non fare le coppe dà punti”

Intervenuto in conferenza stampa alla vigila del match con la Lazio, Stefano Pioli, tecnico del Milan, ha parlato così del momento dei rossoneri: "Si può dire che stiamo bene. Vogliamo trovare continuità per fare bene in campionato e in Champions. Domani è la partita più importante. Abbiamo sempre vissuto con grande equilibrio: il derby non era la fine del nostro percorso, ma un nuovo inizio da cui ripartire. Ora non siamo perfetti, non siamo impeccabili, ma possiamo mettere in campo domani la nostra miglior prestazione. Scudetto? A maggio vedremo. Sono quattro squadre in lotta per lo Scudetto con la Juventus favorita, perché non giocare le coppe di dà qualche punto in più".