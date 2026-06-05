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Pisilli: “Se un giovane è bravo, alla fine viene fuori. Ma il talento non viene visto se…”

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Così Niccolò Pisilli parlando oggi a Coverciano dove insieme ai compagni in azzurro sta preparando l'amichevole di domenica a Creta contro la Grecia
Marco Macca
Marco Macca Redattore 

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"Se un giovane è bravo alla fine il valore viene fuori, può accadere a 18 o a 22 anni, ma poi accade. L'importante è avere le occasioni per dimostrarlo, sennò la gente il tuo talento non lo vede''.

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Così Niccolò Pisilli parlando oggi a Coverciano dove insieme ai compagni in azzurro sta preparando l'amichevole di domenica a Creta contro la Grecia.

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Il centrocampista della Roma, dopo un inizio non facile, è riuscito da dicembre a trovare sempre più spazio. "Cosa mi aspetto dalla prossima stagione? Ora sono concentrato al 100% sull'impegno con la Nazionale, poi andrò in vacanza. Se mi vedo ancora in giallorosso? Ho un legame speciale con il club e i tifosi, ho sempre fatto il tifo per la Roma, non vedo perché per adesso dovrei lasciarla".

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