"Se un giovane è bravo alla fine il valore viene fuori, può accadere a 18 o a 22 anni, ma poi accade. L'importante è avere le occasioni per dimostrarlo, sennò la gente il tuo talento non lo vede''.

Il centrocampista della Roma, dopo un inizio non facile, è riuscito da dicembre a trovare sempre più spazio. "Cosa mi aspetto dalla prossima stagione? Ora sono concentrato al 100% sull'impegno con la Nazionale, poi andrò in vacanza. Se mi vedo ancora in giallorosso? Ho un legame speciale con il club e i tifosi, ho sempre fatto il tifo per la Roma, non vedo perché per adesso dovrei lasciarla".