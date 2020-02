Antonio Conte sta ricevendo molte critiche dopo la sconfitta subita dall’Inter contro la Lazio nella serata di ieri all’Olimpico. Alle tante si è aggiunta anche quella di Maurizio Pistocchi, che su Twitter ha scritto:

“L’Inter ha una rosa piena di alternative in tutti i ruoli, ma Antonio Conte ha una sola idea di calcio in testa. Personalmente, diffido di chi ha una sola idea: oggi chi allena i Campioni deve esaltarne le qualità, non i difetti“.