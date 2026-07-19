Pizzi parla anche di Lautaro: "In finale i personalismi vengono messi da parte"
Fausto Pizzi, ex calciatore, ha parlato ai microfoni di TMW Radio anche di Lautaro Martinez, autore del gol decisivo che ha portato l'Argentina in finale al Mondiale:
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"Ha il riconoscimento da parte del tecnico, per me sarà comunque parte della finale, che sia titolare o in corsa. Poi avendo visto il gol decisivo in semifinale, potrebbe giocare titolare. Ma in finale i personalismi vengono messi da parte".
Come vede il mercato dell'Inter?
"Marotta e Ausilio hanno sempre fatto un grande lavoro, tenendo alto il valore. Ha preso sempre ottimi parametri zero, vedi Calhanoglu e Thuram per ultimi. Ovviamente qualcosa lo puoi sbagliare, quando non hai liquidità devi avere idee e rischiare su qualche giocatore, e non è semplice per un piazza come quella di Milano. Giocare a San Siro non è semplice".
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