Fausto Pizzi, ex calciatore, ha parlato ai microfoni di TMW Radio anche di Lautaro Martinez, autore del gol decisivo che ha portato l'Argentina in finale al Mondiale:

Scegli Fcinter1908.it come tuo sito preferito su Google: clicca qui MILAN, ITALY - MAY 21: Lautaro Martinez during FC Internazionale Event at Arena Civica Gianni Brera on May 21, 2026 in Milan, Italy. (Photo by Antonino Lagana - Inter/Inter via Getty Images)

"Ha il riconoscimento da parte del tecnico, per me sarà comunque parte della finale, che sia titolare o in corsa. Poi avendo visto il gol decisivo in semifinale, potrebbe giocare titolare. Ma in finale i personalismi vengono messi da parte".

Come vede il mercato dell'Inter?

"Marotta e Ausilio hanno sempre fatto un grande lavoro, tenendo alto il valore. Ha preso sempre ottimi parametri zero, vedi Calhanoglu e Thuram per ultimi. Ovviamente qualcosa lo puoi sbagliare, quando non hai liquidità devi avere idee e rischiare su qualche giocatore, e non è semplice per un piazza come quella di Milano. Giocare a San Siro non è semplice".