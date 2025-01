Otto partite giocate dall'Inter nel mese di gennaio, contro Atalanta, Milan, Venezia, Bologna, Empoli, Sparta Praga, Lecce e Monaco. Sono state sei le vittorie tra Campionato, Champions League e Supercoppa Italiana, con i nerazzurri che hanno messo a segno complessivamente 18 reti. È dunque il momento per i tifosi per votare il Pirelli Player of the Month del primo mese dell'anno, scegliendo il calciatore interista che si è contraddistinto maggiormente.