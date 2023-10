Inter, aperto il sondaggio per il Player of the Month: 4 i condidati proposti

Settembre si è chiuso con la vittoria di Salerno per 0- 4. È stato un inizio di stagione positivo per l'Inter, con 6 vittorie in campionato in 7 gare giocate che sono valse il primo posto in classifica con 18 punti. L'esordio in Champions League invece è stato caratterizzato dal pareggio per 1-1 nella sfida a San Sebastian contro la Real Sociedad.