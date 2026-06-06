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Plusvalenze Juve, archiviato procedimento su bilancio 2022

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Il Gip presso il tribunale di Roma ha archiviato il procedimento sulla Juventus, per indagini relative al bilancio al 30 giugno 2022
Matteo Pifferi Redattore 

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Il Gip presso il tribunale di Roma ha archiviato il procedimento sulla Juventus, per indagini relative al bilancio al 30 giugno 2022.

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Getty Images

Lo ha comunicato il club bianconero in una nota, pubblicata sui canali ufficiali della società: "Tale procedimento, di cui si era data informativa nel comunicato del 6 dicembre 2023 e successivamente nelle relazioni finanziarie periodiche, riguardava esponenti aziendali e non la Società, che non era indagata".

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Il caso riguardava le plusvalenze da "operazioni incrociate" e "manovre stipendi", oggetto dell'inchiesta di Torino e di procedimenti Consob.

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