Polverosi: “Inter? La cessione di Hakimi è pesante. Ci sono tre incognite”

Tra le pagine dell'edizione odierna del Corriere dello Sport, Alberto Polverosi, giornalista, analizza così il momento dell'Inter in vista della stagione 2021/22: "La cessione di Hakimi è pesante da un punto di vista tecnico. Era l’esterno che garantiva alla squadra una forza mostruosa sulla destra. E’ stato il migliore in quel ruolo nella stagione scorsa. In più ci sono tre incognite. La prima: la squadra campione d’Italia è stata affidata a un ottimo allenatore che però non ha mai toccato quei livelli, riuscirà Inzaghi a non far rimpiangere Conte? La seconda: l’operazione Calhanoglu è giusta, però il turco non aumenta la qualità della squadra, più semplicemente prende il posto di Eriksen e il Calhanoglu visto all’Europeo non sembra all’altezza del danese. La terza: si parla di un’altra cessione di un big, se va via uno fra Barella e Lautaro chi garantisce per l’Inter candidata al bis dello scudetto?".