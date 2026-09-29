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Con un comunicato pubblicato sul proprio sito ufficiale, la Premier League ha reso note le motivazioni che hanno portato a dichiarare il Manchester City colpevole di violazioni delle norme finanziarie della massima competizione inglese:

"Una Commissione indipendente ha riconosciuto il Manchester City FC colpevole di tutte le accuse relative a gravi violazioni delle norme finanziarie della Premier League nell'arco di nove stagioni, nonché della maggior parte delle accuse riguardanti la mancata collaborazione alle indagini della Lega.

La Commissione indipendente ha stabilito che, tra le stagioni 2009/10 e 2017/18:- Il Manchester City ha stipulato contratti "fittizi" (che travisavano il reale accordo tra le parti) con diversi partner commerciali e si è avvalso di accordi "fittizi" con altri, al fine di gonfiare artificialmente i ricavi del club e ridurne i costi- Il club ha depositato bilanci non veritieri e ha occultato la reale situazione finanziaria ai revisori dei conti e agli organismi di controllo calcistico- Il Manchester City ha violato in modo significativo i limiti di spesa imposti sia dalla Premier League che dalla UEFA- Nel corso dell'indagine della Premier League, il Manchester City ha commesso molteplici violazioni dei propri obblighi di collaborazione e di buona fede nei confronti della Lega (tre delle quattro violazioni contestate sono state confermate)

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La Commissione indipendente ha accertato che, nel periodo in questione, il Manchester City ha stipulato accordi commerciali "fittizi" con diversi sponsor, nell'ambito di un meccanismo di finanziamento occulto che prevedeva che tali società versassero solo una parte dei corrispettivi di sponsorizzazione previsti. La quota restante veniva finanziata dalla Abu Dhabi United Group Investment & Development Ltd (ADUG), proprietaria del club. Nell'ambito di tale meccanismo, sono stati conclusi ulteriori accordi "fittizi" finanziati da ADUG per consentire al club di contabilizzare spese operative inferiori a quelle effettivamente sostenute, oltre a un accordo circolare "fittizio" con Fordham – entità che aveva acquisito i diritti di immagine dei calciatori del club – anch'esso finanziato da ADUG.

È emerso che tali stratagemmi avevano lo scopo di gonfiare artificialmente i ricavi del club e ridurne i costi per oltre 900 milioni di sterline nel periodo in questione, al fine di apparire conformi alle norme finanziarie. La conseguenza, come accertato dalla Commissione, è stata che il club ha presentato bilanci non veritieri, occultando la reale situazione finanziaria ai revisori e agli organi di controllo del calcio. La Commissione ha concluso che, "con la propria condotta, il club ha chiaramente inteso aggirare i regolamenti della Premier League".

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Di conseguenza, il Manchester City ha omesso di dichiarare correttamente entrate e uscite ai fini delle norme della Premier League su redditività e sostenibilità, nonché dei regolamenti UEFA in materia di licenze per i club e Fair Play Finanziario. La Commissione ha stabilito che, se tutti gli accordi pertinenti fossero stati correttamente riportati nei bilanci, il club avrebbe superato in misura assai significativa i limiti di spesa imposti sia dalla Lega che dalla UEFA.

Inoltre, nel corso dell'indagine quadriennale condotta dalla Premier League, il club ha violato ripetutamente i propri obblighi di collaborazione e di buona fede nei confronti della Lega stessa. La Commissione ha concluso che il club aveva "compiuto sforzi concertati per ostacolare e vanificare l'indagine della Premier League".

(Fonte: premierleague.com)