VIDEO / Inter, Stones è più di un difensore: l'idea tattica che lo rende perfetto per Chivu

Scegli Fcinter1908.it come tuo sito preferito su Google: clicca qui Con un comunicato pubblicato ufficiale apparso sul proprio sito, la Premier League ha annunciato le motivazioni che hanno fatto sì che il Manchester City sia stato giudicato colpevole di violazioni delle norme finanziarie.

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"Una Commissione indipendente ha riconosciuto il Manchester City FC colpevole di tutte le accuse relative a gravi violazioni delle norme finanziarie della Premier League nell'arco di nove stagioni, nonché della maggior parte delle accuse riguardanti la mancata collaborazione alle indagini della Lega", si legge come incipit del comunicato che conferma poi come il City abbia stipulato contratti fittizi, presentato bilanci falsificati, violato i limiti di spesa e gonfiato i ricavi per ridurre i costi di circa 900 milioni di sterline.

Il City intanto ha preannunciato già il ricorso ma in tanti si domandano ora quale sarà la sanzione per il club inglese. Tancredi Palmeri avanza una proposta particolare. CONTINUA A LEGGERE