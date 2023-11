Premier, stangata per l’Everton: -10 punti in classifica per perdite eccessive

Stangata storica in Premier per l'Everton penalizzato di 10 punti per mancato rispetto delle norme sui profitti e la sostenibilità

Gianni Pampinella Redattore

Stangata storica in Premier League per l'Everton penalizzato di 10 punti in classifica per mancato rispetto delle norme sui profitti e la sostenibilità. E' la prima volta che una sanzione tanto pesante viene inflitta ad un club, che ha già annunciato ricorso contro la decisione adottata.

La squadra di Liverpool scivola così al penultimo posto in classifica, con solo 4 punti. Secondo quanto riferito dalla Bbc, lo scorso marzo, l'Everton aveva registrato perdite per il quinto anno consecutivo, seguito a un deficit di 44,7 milioni di sterline nel 2021-22. Secondo le norme, i club di Premier possono perdere non più di 105 milioni in un triennio e l'Everton aveva ammesso di aver violato le regole, accumulando un rosso di 124 milioni.