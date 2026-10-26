Sandro Sabatini ci prova, Fabrizio Biasin replica. Siparietto divertente negli studi di Pressing dopo Inter-Fiorentina, con i due giornalisti protagonisti di un botta e risposta tra battute, provocazioni e qualche disaccordo sulla prestazione dei nerazzurri.

Sabatini apre il confronto mettendo subito le mani avanti:

«Cerco di dire qualcosa che vada bene a Biasin, anche se Ã¨ difficileÂ».

La risposta del collega arriva immediatamente:

"So che cerchi materiale per i tuoi videini, uno a settimana"

Sabatini: "Ma che uno a settimana, ne faccio 3-4 al giorno, la gente li chiede"

Sabatini: Â«Si Ã¨ sentita l'assenza di LautaroÂ». Biasin non ci sta

Sabatini: Â«Si Ã¨ sentita l'assenza di Lautaro in Inter-Fiorentina, questo mi pare evidenteÂ».

Biasin: Â«Ma non sono assolutamente d'accordo. Mancava Lautaro e Thuram ha giocato da 9 in pagellaÂ».

Sabatini: Â«Ma Thuram gioca con Lautaro, mica giocano ognuno per conto suoÂ».

Il paragone con Kimi Antonelli e l'ultima battuta di Biasin

Sabatini: Â«Allora provo con un'altra. Ho paragonato l'Inter a Kimi Antonelli, che Ã¨ partito ultimo ed Ã¨ arrivato primo. Va bene questa o no?Â».

Biasin: Â«Ãˆ successo una volta questa cosa, solo a MonzaÂ».