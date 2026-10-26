Il confronto parte dall'assenza di Lautaro Martinez e finisce con un curioso paragone con la Formula 1. Non manca qualche frecciata
Inter-Fiorentina: la vittoria non cancella lo scandalo degli scandali. Thuram meglio di Lukaku prime
Sandro Sabatini ci prova, Fabrizio Biasin replica. Siparietto divertente negli studi di Pressing dopo Inter-Fiorentina, con i due giornalisti protagonisti di un botta e risposta tra battute, provocazioni e qualche disaccordo sulla prestazione dei nerazzurri.
Sabatini apre il confronto mettendo subito le mani avanti:
«Cerco di dire qualcosa che vada bene a Biasin, anche se Ã¨ difficileÂ».
La risposta del collega arriva immediatamente:
"So che cerchi materiale per i tuoi videini, uno a settimana"
Sabatini: "Ma che uno a settimana, ne faccio 3-4 al giorno, la gente li chiede"
Sabatini: Â«Si Ã¨ sentita l'assenza di LautaroÂ». Biasin non ci staSabatini: Â«Si Ã¨ sentita l'assenza di Lautaro in Inter-Fiorentina, questo mi pare evidenteÂ».
Biasin: Â«Ma non sono assolutamente d'accordo. Mancava Lautaro e Thuram ha giocato da 9 in pagellaÂ».
Sabatini: Â«Ma Thuram gioca con Lautaro, mica giocano ognuno per conto suoÂ».
Il paragone con Kimi Antonelli e l'ultima battuta di BiasinSabatini: Â«Allora provo con un'altra. Ho paragonato l'Inter a Kimi Antonelli, che Ã¨ partito ultimo ed Ã¨ arrivato primo. Va bene questa o no?Â».
Biasin: Â«Ãˆ successo una volta questa cosa, solo a MonzaÂ».
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