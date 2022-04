Inter Primavera, F. Carboni: “Obiettivo vicino. Derby? Sempre bello giocarlo”

L'esterno sinistro nerazzurro ha parlato al termine del successo per 3-1 contro la Spal di ieri pomeriggio

Franco Carboni, esterno sinistro dell'Inter Primavera, ha parlato ai microfoni di Inter TV al termine del successo per 3-1 contro la Spal: "La Spal era già retrocessa, non avevano nulla da perdere, è stata una partita difficile. Abbiamo fatto gol, poi loro hanno iniziato a giocare e hanno pareggiato a fine primo tempo. Nella ripresa abbiamo segnato subito il 2-1 e da lì la partita è stata più tranquilla. Il loro portiere ha fatto delle grandi parate. Questo successo è molto importante, stiamo molto bene, mancano due partite per il nostro obiettivo che è arrivare tra le prime due, siamo vicini e speriamo di riuscirci. Derby? Sempre bello giocarlo. Speriamo di fare una grande partita e di vincere".